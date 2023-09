कोलंबो. वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट में भूचाल आ गया है. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका की वनडे टीम की कप्तानी से छुट्टी हो सकती है. एशिया कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद शनाका आलोचकों के निशाने पर हैं. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जल्द ही इस संबंध में बड़ा फैसला लेगा.

एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. क्लाउडी कंडीशन के बावजूद श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने उस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पर ढेर हो गई थी, भारत ने 10 विकेट से इस मुकाबले को जीता था. मैच में हार के बाद श्रीलंका के कप्तान के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और उनकी कप्तानी की आलोचना हो रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दासुन शनाका की जगह कुसल मेंडिस को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है. वनडे वर्ल्ड कप में कुसल मेंडिस टीम की कमान संभालेंगे.

Important meeting coming up at SLC shortly with Dasun Shanaka expected to step down as captain. Kusal Mendis has emerged as front runner to take over. Spare a thought for Dasun. You won’t find a more friendlier captain with people and someone who’s extremely nice to his players.

