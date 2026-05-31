काजल वाजा: एक खेतिहर मजदूर की बेटी, जिन्होंने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश को दिलाया सिल्वर

स्प्रिंट स्टार काजल वाजा ने रविवार को हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 4x100 मीटर रिले दौड़ में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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गुजरात की उभरती हुई स्प्रिंट स्टार काजल वाजा ने रविवार को हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 4×100 मीटर रिले दौड़ में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई. भावना (तमिलनाडु), आरती (हरियाणा) और निपम (उत्तर प्रदेश) के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, काजल ने इस चौकड़ी को 45.05 सेकंड का शानदार समय निकालने में मदद की, जिससे भारतीय टीम को सिल्वर मेडल मिला. इसके साथ ही टीम ने 45.08 सेकंड के पिछले नेशनल अंडर-20 रिकॉर्ड भी तोड़ा. अपनी असाधारण कार्यशैली, रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शनों और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की बढ़ती सूची के साथ, काजल वाजा भारत की सबसे रोमांचक युवा स्प्रिंटर्स में से एक के रूप में लगातार उभर रही हैं, जो गुजरात की खेल संबंधी आकांक्षाओं को महाद्वीपीय मंच पर पहुंचा रही हैं.

जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव की 19 वर्षीय काजल की यह उपलब्धि, उनके साधारण बैकग्राउंड को देखते हुए, और भी ज्यादा प्रेरणादायक है. उनके पिता, हीराभाई वाजा, जूनागढ़ जिले के तटीय गांव चोरवाड़ में एक खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करते हैं. आर्थिक मुश्किलों के बावजूद, काजल अपने एथलेटिक्स करियर पर पूरी तरह से फोकस रहीं. ट्रैक पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के पक्के इरादे के साथ, काजल ने 12वीं क्लास में एक साल का ब्रेक लिया, ताकि अपनी ट्रेनिंग और प्रतियोगिता की तैयारी पर पूरी तरह से ध्यान दे सकें. काजल के चाचा, मंथन डाभी ने बताया, “काजल में स्कूल के दिनों से ही खेलों के प्रति जबरदस्त जुनून था और वह प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रहीं.”

उनके कोच, शिवम उपाध्याय, इस उपलब्धि का श्रेय काजल की ट्रेनिंग के प्रति अटूट लगन और बेहतरीन बनने की उनकी जबरदस्त चाहत को देते हैं. उन्होंने कहा, “काजल देश की सबसे होनहार युवा स्प्रिंटर्स में से एक हैं. उन्होंने गुजरात का गौरव के साथ प्रतिनिधित्व करते हुए100 मीटर, 200 मीटर और रिले दौड़ में कई मेडल जीते हैं. उनका अनुशासन, आत्मविश्वास और जीतने वाला नजरिया उसे दूसरों से अलग बनाता है. वह ट्रेनिंग के हर सेशन में पूरी लगन से हिस्सा लेती हैं और हमेशा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं.” हांगकांग में काजल का यह सिल्वर मेडल, उनकी पहले से ही शानदार उपलब्धियों की लिस्ट में एक और अहम उपलब्धि के रूप में जुड़ गया है. इससे पहले, उन्होंने रांची में आयोजित साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 4×100 मीटर रिले में रजत पदक जीता था. उनके नाम 60 मीटर इवेंट में राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड भी दर्ज है.

इस साल मार्च में, काजल ने भुवनेश्वर में आयोजित पहली इंडोर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता. इस प्रतियोगिता में उन्होंने 60 मीटर स्प्रिंट में 7.50 सेकंड का समय निकालकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जिससे भारत की सबसे होनहार स्प्रिंटिंग प्रतिभाओं में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई. काजल वाजा के खेल सफर की शुरुआत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात (एसएजी) के स्कूल प्रोग्राम के माध्यम से हुई थी. साल 2019 में उन्होंने कोडिनार स्थित डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) में दाखिला लिया, जहां उनकी प्रतिभा को व्यवस्थित रूप से निखारा गया. काजल की क्षमता को पहचानते हुए, साल 2023 में उनका चयन नाडियाड स्थित हाई-परफॉर्मेंस सेंटर (एचपीसी) के लिए किया गया, जहां उन्हें आज भी उन्नत प्रशिक्षण और सहयोग मिल रहा है. (IANS)