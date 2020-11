Trending Sports News: भारतीय टीम को सिडनी वनडे में पांच विकेट से हार (India vs Australia) झेलनी पड़ी लेकिन भारत ने भी मेजबान टीम को अच्‍छी टक्‍कर दी. 375 रन के लक्ष्‍य के जवाब में टीम इंडिया ने मैच में निर्धारित 50 ओवरों में 308 रन बनाए. अक्‍सर अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर डांसिंग वीडियो डालने वाले कंगारू बल्‍लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने मैच के दौरान मैदान पर ही जमकर डांस किया. Also Read - India vs Australia 2020/21: हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी को लेकर दिया अहम अपडेट

मैच के दौरान का एक वीडिया इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में डेविड वार्नर (David Warner) बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - रवींद्र जडेजा पर फिर बरसे संजय मांजरेकर, बोले- वनडे क्रिकेट में नहीं करते डिजर्व

भारत-ऑस्‍ट्रेलिया (IND vs AUS, 1st ODI) मैच में फैन्‍स को भी एंट्री दी गई थी. लंबे अंतराल के बाद फैन्‍स ने स्‍टेडियम में आकर मैच का लुत्‍फ उठाया. भारतीय टीम की बल्‍लेबाजी के दौरान डेविड वार्नर (David Warner) बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी फैन्‍स ने उनसे डांस करने की डिमांड रख दी. वार्नर ने भी उन्‍हें निराश नहीं किया और बिना देरी किए डांस परफॉर्मेंस दे डाली. Also Read - India vs Australia: कप्तान विराट कोहली ने इस खिलाड़ी पर फोड़ा हार का ठीकरा!

Buttabomma and Warner Never Ending Love Story 😂😂♥️.#AUSvIND @davidwarner31 pic.twitter.com/TjEeMKzgt3 — M A N I (@Mani_Kumar15) November 27, 2020

बात दें कि डेविड वार्नर (David Warner) उनकी पत्‍नी और बच्‍चे लॉकडाउन के दौरान एक के बाद एक डांसिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे. वार्नर एंड फैमली ने बॉलीवुड से लेकर तमिल, तेलगु व अन्‍य भाषाओं के गानों पर भी डांस कर वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर की थी.