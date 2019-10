ब्रिस्बेन: डेविड वार्नर (David Warner) ने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हुए शतक जमा फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं. हाल ही में खत्म हई एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ वार्नर का बल्ला खामोश था. एबीसी डॉट नेट डॉय एयू की रिपोर्ट के मुताबिक, वार्नर ने 221 गेंदों पर 125 रन बनाए. उनकी इस पारी में 18 चौके शामिल रहे.

