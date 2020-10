सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास था. वॉर्नर कल (मंगलवार) अपना 34वां बर्थडे जो मना रहे थे. इस मौके पर वॉर्नर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स पर 88 रन से जीत दर्ज कर उनके इस बर्थडे पर जीत का शानदार तोहफा भी दिया. वॉर्नर ने भी इस मैच में 66 रन की उम्दा पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. Also Read - IPL 2020: ये हैं 13वें सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज

दिल्ली के खिलाफ जीत के बाद पूरी टीम उत्साह में थी और टीम ने वॉर्नर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक का इंतजाम कर रखा था. जैसे ही वॉर्नर ने केक काटा तो साथी खिलाड़ियों ने उनके चेहरे और बालों पर अच्छे से केक पोत दिया. इसके बाद जब वॉर्नर को मौका मिला तो उन्होंने भी इसका बदला लेने में देर नहीं लगाई.

Watch what happened in the dressing room after our crucial game last night 🧡

Don't miss the cake rituals too, #OrangeArmy 😁#SRHvDC #KeepRising #Dream11IPL pic.twitter.com/3802fTzpjr

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 28, 2020