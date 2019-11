भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस हर उम्र के हैं. देश ही नहीं विदेश में भी कोहली की बल्लेबाजी को जमकर सराहा जाता है.

शिखर धवन और रिषभ पंत एंड कंपनी ने एयरफोर्स पायलटों के साथ बिताया समय

टीम इंडिया इस समय अपने घर में बांग्लादेश के साथ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में कोहली को आराम दिया गया है. कोहली इस समय पत्नी अनुष्का के साथ भूटान में छुट्टिया मना रहे हैं.

बेशक कोहली इस समय क्रिकेट से दूर हों लेकिन हमेशा वो खबरों में बने रहते हैं. इस समय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australia Cricket Team) के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) की बेटी इंडी राए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पापा के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रही है. इस दौरान इंडी लगातार कहती जा रही है ‘आई एम विराट कोहली.’

This little girl has spent too much time in India. Wants to be @imVkohli pic.twitter.com/Ozc0neN1Yv

— Candice Warner (@CandyFalzon) November 10, 2019