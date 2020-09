David Willey tests COVID-19 positive: कोविड-19 महामारी (COVID-19 pandemic) के कारण 4 महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की शुरुआत हुई है. इंग्लैंड ने कोरोनाकाल में जैविक सुरक्षित वातावरण (bio-bubble) में वेस्टइंडीज, आयरलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सफल मेजबानी की. इसके बाद धीरे धीरे काउंटी क्रिकेट की भी शुरुआत हो गई है. Also Read - Covid 19 Update: देश में 52 लाख से अधिक लोग कोरोना से हुए संक्रमित, महाराष्ट्र में हालत बदतर

डेविड विली के अलावा 3 अन्य खिलाड़ियों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया

इस समय इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है. यॉर्कशॉयर काउंटी क्रिकेट क्लब (Yorkshire County Cricket Club) को उस समय तगड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके स्टार ऑलराउंडर डेविड विली (David Willey) का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव (Covid-19 test Positive) आया है. विली के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बायो बबल से बाहर उनके संपर्क में आए 3 खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है.

इसका मतलब साफ है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की ओर से आयोजित इस टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट के लीग स्टेज से 4 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. यॉर्कशॉयर काउंटी क्लब के मुताबिक मैथ्यू फिशर (Mathew Fisher), टॉम कोल्हर-कैडमोर (Tom Kohler-Cadmore), जोश पॉस्डन और डेविड विली को 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट करने की सलाह दी गई है.

डेविड विली ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी

कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियलट्विटर हैंडल पर दी. डेविड ने ट्वीट किया, ‘ मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े होने और मैसेज भेजने के लिए आप सबका शुक्रिया. मैं और मेरी पत्नी दोनों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है. बाकी के मुकाबलों में मैं नहीं खेल पाउंगा. ‘

YCCC can confirm that Matthew Fisher, Tom Kohler-Cadmore, Josh Poysden and David Willey will be unavailable for the remaining Vitality Blast group matches after a positive COVID test was received #OneRose

Thank you for all the kind messages. My wife & I received positive COVID test results. Gutted to be missing the remaining games. Even more devastated that having been in contact with the other 3 lads Sat morning (before we had symptoms) means they’re at risk & unavailable too. https://t.co/mP1pZAiX1C

— David Willey (@david_willey) September 16, 2020