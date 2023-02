Davis Cup 2023: होल्गर रूने से हारे सुमित नागल, ग्रुप दो में 1-3 से पिछ़ड़ा भारत

सुमित नागल (Sumil Nagal) के दुनिया के नौंवे नंबर के खिलाड़ी होल्गर रूने (Holger Rune) से शनिवार को उलट एकल में हारने से साथ भारत मेजबान डेनमार्क से डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेआफ मुकाबले में 1-3 से हारकर विश्व ग्रुप दो में खिसक गया. नागल ने शुक्रवार को पहले एकल में जीत दिलाकर बराबरी दिलायी थी. लेकिन उन्हें रूने से उलट एकल में 37 मिनट में 5-7 3-6 से हार मिली.

इससे पहले रोहन बोपन्ना और युकी भांबरी की भारतीय जोड़ी को शनिवार को यहां युगल मैच में दुनिया के नौंवें नंबर के खिलाड़ी होल्गर रूने और जोहानेस इंजिल्डसेन से सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा जिससे भारत 1-2 से पीछे हो गया था.