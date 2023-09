Davis Cup: सुमित नागल की शानदार जीत के साथ भारत ने मोरक्को के खिलाफ 1-1 से बराबर की

लखनऊ, 16 सितंबर, 2023 | सुमित नागल (Sumit Nagal) ने एडम मुंडीर को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराकर यहां लखनऊ के गोमती नगर के विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए डेविस कप विश्व ग्रुप II मुकाबले के पहले दिन मोरक्को के खिलाफ 1-1 की बराबरी दिलाते हुए भारत की वापसी करा दी.

दिन की शुरुआत में यासीन डिलीमी के खिलाफ पहले मैच में शशिकुमार मुकुंद की हार के बाद सुमित नागल ने दूसरे एकल मैच में बड़े खिलाड़ी एडम मुंडीर की चुनौती का सामना किया.

दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले सेट में किस्मत ने कई बार करवट बदली. पांचवें गेम में सुमित ने मुंडीर की सर्विस ब्रेक करके 3-2 से बढ़त बना ली. मोरक्को के खिलाड़ी ने अगले गेम में तुरंत वापसी करते हुए मुकाबले को 3-3 से बराबरी पर ला दिया. सुमित ने सातवें गेम में फिर से उनकी सर्विस ब्रेक करके 4-3 की बढ़त बना ली.

