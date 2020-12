India vs Australia: पहला प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर खत्‍म होने के बाद अब भारत को ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ 11 दिसंबर से दूसरे प्रैक्टिस मैच में उतरना है। ये मुकाबला डे-नाइट होगा। ये पहला मौका है जब भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर डे-नाइट में खेलने जा रही है। भारतीय टीम टी20 सीरीज जीत की लय के साथ टेस्‍ट सीरीज में उतरना चाहेगी। Also Read - IND vs AUS: इयान चैपल आखिर क्‍यों Ajinkya Rahane को मानते हैं आक्रामक कप्‍तान, बताई वजह

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा डे नाइट प्रैक्टिस मैच शुक्रवार (11 दिसंबर 2020) को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा डे नाइट प्रैक्टिस मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा डे नाइट प्रैक्टिस मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा डे नाइट प्रैक्टिस मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा डे नाइट प्रैक्टिस मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच का लाइव प्रसारण भारत में नहीं होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे डे नाइट प्रैक्टिस मैच मैच की live streaming क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की वेबसाइट cricket.com.ac पर देख सकते हैं.