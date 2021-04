रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली कैपिटल्‍स को आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore) का सामना करना है. ये आईपीएल (Indian Premier League 2021) का 22वां मैच है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाना है. दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए तैयार हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) की बैंगलोर प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) पर पांच मैचों में चार जीत के साथ तीसरे स्‍थान पर है. वहीं, दिल्‍ली ने भी इतने ही मुकाबले जीते हैं. नेट रनरेट के आधार पर दिल्‍ली दूसरे स्‍थान पर काबिज है. इस लाइव ब्‍लॉग (Live Blog) के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल (Live Updates) लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.

DC cs RCB, Highlights, Vivo IPL 2021: Ball by Ball Commentary of Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore Match from Narinder Modi Stadium, Ahmedabad 7:30 PM