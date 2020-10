दिल्‍ली के खिलाफ मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर जब बल्‍लेबाजी का फैसला लिया तो इस दौरान माही का एक फैसला फैन्‍स को जरा भी पसंद नहीं आया. दरअसल, कैप्‍टन कूल ने एक बार फिर केदार जाधव को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी. Also Read - मैन विनिंग परफॉर्मेंस पर बोले डीविलियर्स, टीम मालिकों को संदेश देना चाहता था ताकि...

बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे जाधव ने पहले भी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की जीते हुए मुकाबले में लुटिया डुबो चुके हैं. ऐसे में माही के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर केदार जाधव ट्रेंड करने लगा. फैन्‍स ने मीम्‍स के माध्‍यम से जाधव की जमकर खिंचाई की. Also Read - IPL 2020: डिविलियर्स के तूफान में उड़े राजस्थान रॉयल्स, ये रहे आरसीबी की जीत के 5 बड़े कारण

Reason why Kedar Jadhav is in the playing 11 pic.twitter.com/safbJHbAtN

Kedar jadhav is injured and out of IPL. He was last seen hanging out with jadeja. pic.twitter.com/DXCslXJumY

