DC vs CSK, 34th Match in Sharjah Cricket Stadium, Sharjah live starts at 7.30pm IST: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपरकिंग्स शनिवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी. दिल्ली टीम के 12 अंक हैं वहीं चेन्नई के 6 अंक हैं. दिल्ली को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मैच और जीतने की जरूरत है. दूसरी ओर चेन्नई की कोशिश जीत की लय बरकरार रखने की .

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच कब खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच शनिवार (17 अक्टूबर 2020) को खेला जाएगा.

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह में खेला जाएगा.

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच कितने बजे खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच भारतीय समयानुसार 7 : 30 बजे से खेला जाएगा.

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच में कितने बजे टॉस होगा?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 :00 बजे होगा.

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

दिल्ली कैपिटलस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच की live streaming आप Hotstar app पर देख सकते हैं.