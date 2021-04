आईपीएल (IPL 2021) के 25वें मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स के सामने कोलकाता नाइटराइडर्स (Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders) की चुनौती है. मौजूदा सीजन के (DC vs KKR) करीब आधे मैच होने वाले हैं. सभी फ्रेंचाइजी करीब छह-छह मैच खेल चुकी हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स का दबदबा प्‍वाइंट्स टेबल पर साफ देखा जा सकता है. Also Read - IPL 2021, CSK vs SRH: RCB को पछाड़कर नंबर-1 बनी CSK, कप्तान MS Dhoni ने बताई जीत की वजह

रिषभ पंत की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अबतक खेले छह में से चार मुकाबले जीते हैं. पिछले ही मैच में उन्‍हें बैंगलोर से महज एक रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी है. वहीं, अगर कोलकाता की बात की जाए तो इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली टीम की स्थिति खास अच्‍छी नजर नहीं आती. इस टीम ने छह मुकाबले खेलकर महज दो जीत दर्ज की है. Also Read - पैट कमिंस ने कोरोना काल में IPL खेलने, ऑस्‍ट्रेलियाई प्‍लेयर्स की घबराहट पर खुलकर रखी अपनी बात, पढ़ें उनका इंटरव्‍यू

Vivo IPL 2021, DC vs KKR, Live Streaming: How to watch Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders on TV and Mobile Today’s Match 29 April 2021

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच कब खेला जाएगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच गुरुवार 29 अप्रैल को खेला जाएगा. Also Read - IPL 2021, CSK vs SRH: जीत के साथ टॉप पर CSK, जानिए SRH की हार के 5 बड़े कारण

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच कहां खेला जाएगा?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच कितने बजे शुरू होगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 25वां मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच में टॉस कितने बजे होगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच में टॉस शाम सात बजे होगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच को टीवी पर Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आईपीएल 2021 के 25वें मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर Disney+Hotstar एप के माध्‍यम से देखी जा सकती है.