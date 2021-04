दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स (Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders) की टीमों के बीच आज आईपीएल (IPL 2021) में अहम मुकाबला होना है. ये मौजूदा सीजन का 25वां मैच है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. एक तरफ रिषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम है जिसे पिछले मैच में बैंगलोर से महज एक रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी है. वही, उनके खिलाफ इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की कप्‍तानी वाली कोलकाता फ्रेंचाइजी ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब को पांच विकेट से हराया था. Also Read - DC vs KKR Live Streaming, Vivo IPL 2021: यहा TV पर देख सकेंगे मैच, इस Mobile App पर उपलब्‍ध होगी लाइव स्‍ट्रीमिंग

हेड टू हेड (DC vs KKR Head to Head) Also Read - CSK vs SRH, My Dream11 Prediction, Vivo IPL 2021: आज के मैच में रवींद्र जडेजा को चुने कप्‍तान, इन 11 पर लगाएं दांव

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो दिल्‍ली और कोलकाता के बीच अबतक (DC vs KKR Head to Head) कुल 26 मैच खेले गए हैं. इनमें से 11 मुकाबलों में दिल्‍ली को जीत मिली है. वहीं, 14 मैचों को कोलकाता को जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था. आईपीएल 2020 में एक मैच दिल्‍ली तो दूसरा कोलकाता ने जीता था. 2019 के दौरान दिल्‍ली को दोनों मैचों में जीत मिली थी. एक मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में दिल्‍ली ने अपने नाम किया था. Also Read - IPL 2021 चेन्‍नई सुपर किंग्‍स vs सनराइजर्स हैदराबाद Match Prediction Video April 28: CSK vs SRH Playing 11s, पिच रिपोर्ट, Delhi में मौसम का हाल

मॉय ड्रीम11 टीम (DC vs KKR, My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: रिषभ पंत

उपकप्‍तान: शिखर धवन

विकेटकीपर: दिनेश कार्तिक

बल्‍लेबाज: पृथ्‍वी शॉ, नितीश राणा, इयोन मोर्गन,

ऑलराउंडर: आंद्रे रसेल, मार्कस स्‍टोइनिस

गेंदबाज: अमित मिश्रा, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती

दिल्‍ली की संभावित टीम (Probable 11 of Delhi Capitals)

शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (कप्‍तान), मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमेयर, रविचंद्रन अश्विन, अमित मिश्रा, कागिसो रबाडा, एनरिक नार्जे, आवेश खान.

कोलकाता नाइटराइडर्स के संभावित 11 (Kolkata Knight Riders Probable 11)

शुभमन गिल, सुनील नरेन, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), इयोन मोर्गन (कप्‍तान), आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

