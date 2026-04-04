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Dc Vs Mi Ipl 2026 Rizvi 90 Runs Delhi Capitals Win Match Highlights

IPL 2026: रिजवी ने खेली 90 रनों की तूफानी पारी, MI को हरा टेबल के टॉप पर पहुंची दिल्ली

DC vs MI मैच में समीर रिजवी की 90 रन की तूफानी पारी, दिल्ली ने मुंबई को हराकर टेबल में टॉप पोजिशन हासिल की है.

शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का रोमांचक मुकाबला खेला गया. दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई. मैच में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे फैंस को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिला.

मुंबई इंडियंस की पारी

टॉस हारने के बाद मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत काफी खराब रही. रयान रिकलटन और तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम दबाव में आ गई. इसके बाद रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने पारी संभाली. दोनों ने मिलकर 53 रन की साझेदारी की और टीम को संभाला. रोहित ने 35 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार ने 51 रन की अहम पारी खेली और टीम को 162 रन तक पहुंचाया.

दिल्ली की खराब शुरुआत

162 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. टीम ने जल्दी ही दो विकेट खो दिए और स्कोर सिर्फ 7 रन था. इस स्थिति में मैच पूरी तरह मुंबई के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था. लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए पारी को संभाला और धीरे-धीरे मैच में वापसी की.

रिजवी की तूफानी पारी

यहां से समीर रिजवी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने पहले पथुम निसांका के साथ अच्छी साझेदारी की, फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया. रिजवी ने 51 गेंदों में 90 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने टीम की जीत तय कर दी.

जीत और टीम का प्रदर्शन

अंत में डेविड मिलर ने 21 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और दिल्ली ने 18.1 ओवर में मैच खत्म कर दिया. गेंदबाजी में मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया. इस जीत से दिल्ली का आत्मविश्वास बढ़ा है और टीम अब मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रही है. वहीं मुंबई को अपनी गलतियों से सीख लेकर अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

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