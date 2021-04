आईपीएल (IPL 2021) के 22वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore) की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्‍ली प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) में दूसरे स्‍थान पर है जबकि चेन्‍नई से हार के बाद बैंगलोर अब तीसरे स्‍थान प खिसक गई है. दोनों ही टीमें मौजूदा सीजन में काफी मजबूत नजर आ रही हैं. दिल्‍ली और बैंगलोर (DCvsRCB) दोनों ही अपना छठा मुकाबला खेलेंगे. इससे पहले पांच मैचों में दोनों ने चार जीत दर्ज की हैं. Also Read - IPL 2021, PBKS vs KKR: पंजाब को हराकर अंकतालिका में पांचवें नंबर पर पहुंची कोलकाता

Vivo IPL 2021, DC vs RCB Live Steaming Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore: How to Watch live match on TV and Mobile

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अबतक आईपीएल में कुल 25 बार आमने-सामने आए हैं. बैंगलोर को 14 और दिल्‍ली को 10 मैचों में जीत मिली है. इस दौरान एक मैच बेनतीजा रहा था. युवा कप्‍तान रिषभ पंत बैंगलोर के खिलाफ अपनी टीम के रिकॉर्ड को सुधारना चाहेंगे. उधर, विराट कोहली की कोशिश रहेगी कि एक हार के बावजूद टीम का मुमेंटम ना बिगड़े.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच कब खेला जाएगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच मंगलवार 27 अप्रैल को खेला जाएगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच कहां खेला जाएगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच कितने बजे शुरू होगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 का 22वां मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वें मैच में टॉस कितने बजे होगा ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वें मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वां मैच फैन्‍स टीवी पर कैसे देख सकते हैं.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वां मैच फैन्‍स पर Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देख सकते हैं.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वें मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देखी जा सकती है ?

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच आईपीएल 2021 के 22वें मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग मोबाइल पर फैन्‍स Disney+Hotstarएप के माध्‍यम से देखी जा सकती है.