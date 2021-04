विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore) को आज आईपीएल (Indian Premier League 2021) के 22वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स का सामना करना है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की दिल्‍ली फ्रेंचाइजी प्‍वाइंट्स टेबल में बैंगलोर से एक स्‍थान आगे है. इस वक्‍त दिल्‍ली (DCvsRCB) दूसरे तो बैंगलोर तीसरे स्‍थान पर बनी हुई है. हालांकि दोनों ही टीमों के पास पांच मैचों में चार जीत के साथ आठ अंक हैं. Also Read - DC vs RCB Live Steaming Vivo IPL 2021: जानें कैस देख सकेंगे दिल्‍ली-बैंगलोर के बीच अहम मुकाबला, मोबाइल पर ऐसे देखें लाइव स्‍ट्रीमिंग

DC vs RCB, My Dream11 Prediction Team, Vivo IPL 2021: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore Captain, Vice Captain, Fantasy Tips, Probable 11 Also Read - IPL 2021, PBKS vs KKR: इयोन मोर्गन-प्रसिद्ध कृष्‍णा का शानदार प्रदर्शन, कोलकाता को मिली पांच विकेट से जीत

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपने पिछले मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स से हार का सामना करना पड़ा था. बैंगलोर की टीम की इस सीजन की ये पहली हार है. विराट इस हार से उबरते हुए दोबारा जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगे. वही, रिषभ पंत की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया था. आइये हम आपको आज के मेच की ड्रीम11 टीम के बारे में बताते हैं. Also Read - Highlights, PBKS vs KKR: पंजाब को हराकर कोलकाता ने दर्ज की टूर्नामेंट में दूसरी जीत

मॉय ड्रीम11 टीम (My Dream11 Prediction DC vs RCB)

कप्‍तान: शिखर धवन

उपकप्‍तान: पृथ्‍वी शॉ

विकेटकीपर: रिषभ पंत

बल्‍लेबाज: ग्‍लेन मैक्‍सवेल, एबी डीविलियर्स

ऑलराउंडर: मार्कस स्‍टोइनिस

गेंदबाज: हर्षल पटेल, मोहम्‍मद सिराज, युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा, आवेश खान

दिल्‍ली कैपिटल्‍स का प्‍लेइंग-11 (Delhi Capitals Probable 11)

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, रिषभ पंत (कप्‍तान/विकेटकीपर), शिमरोन हैटमायर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, ललित यादव, आवेश खान और उमेश यादव.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्‍लेइंग-11 (Royal Challengers Bangalore Probable 11)

विराट कोहली (कप्‍तान), देवदत्त पडीक्‍कल, एबी डीविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, डेनियल क्रिश्चियन, वाशिंगटन सुंदर, डेनियल सैम, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद और युजवेंद्र चहल.

__________________________________________

DC vs RCB, Vivo IPl 2021, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Prediction, Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, My Dream11 Team Prediction, Check Out My Dream11 Team, Best players list of DC vs RCB, Delhi Capitals Dream11 Team Player List, Royal Challengers Bangalore Dream11 Team Player List