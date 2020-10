राजस्‍थान के खिलाफ मैच के दौरान दिल्‍ली के तेज गेंदबाज एनरिका नॉर्टजे (Anrich Nortje) का जलवा देखने को मिला. इस मैच में उन्‍होंने आईपीएल 2020 (IPL 2020) की सबसे तेज गेंद डाली. हालांकि मैच में जोस बटलर ने नॉर्टजे के ओवर की जमकर धुनाई भी की. Also Read - IPL 2020, RCB vs KXIP, Preview: पंजाब से हार का बदला लेने उतरेगी बैंगलोर; वापसी कर सकते हैं गेल

दिल्‍ली की टीम को मैच में 162 रन के लक्ष्‍य का बचाव करना है. कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे ओवर में नॉर्टजे को गेंदबाजी अटैक पर लगाया. जोस बटलर को तेज गेंदबाजी के खिलाफ प्रहार करना पसंद है. Also Read - IPL 2020 DC vs RR : रॉबिन उथप्पा ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड, अब निशाने पर होंगे एमएस धोनी

नॉर्टजे की पहली गेंद 148.2 KMPH की रफ्तार से थी. इस गेंद पर बटलर ने लांग ऑन के उपर से छक्‍का जड़ा. 152.3 KMPH की रफ्तार से डाली गई दूसरी गेंद पर सिंगल आया. तीसरे गेंद 151.1 KMPH की रफ्तार से थी, जिसपर बेन स्‍टोक्‍स ने सिंगल लेकर फिर बटलर को स्‍ट्राइक पर भेजा. 146.4 की रफ्तार से डाली गई अगली गेंद पर बटलर पूरी तरह से ऑफ साइड पर आ गए और स्‍कूप शॉट खेलते हुए उन्‍होंने पीछे चौका निकाला. Also Read - RCB vs KXIP Dream11 Team Prediction IPL 2020: गेल की वापसी से कौन होगा ड्रॉप, जानें बैंगलोर-पंजाब टीम के ड्रीम11 के बारे में

पांचवी गेंद आईपीएल 2020 की सबसे तेज गेंद थी. नॉर्टजे ने 156.2 KMPH की रफ्तार से गेंद डाली. बटलर ने फिर स्‍कूप शॉट खेलकर चौका लगाया.

What is the procedure to reply with Anrich Nortje? 🤔#DCvRR https://t.co/nNPvAe1Uyz pic.twitter.com/ixWtPCu83R

— Delhi Capitals (Tweeting from 🇦🇪) (@DelhiCapitals) October 14, 2020