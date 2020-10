असम का प्रचलित बिहु डांस इन दिनों आईपीएल में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स के तेज गेंदबाज रियान पराब बिहु डांस करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर इस वक्‍त आर्चर का बिहु डांस वाला ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Pakistani Actresses Outfits: वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट है पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स, एक बार जरूर देखें

राजस्‍थान की टीम में असम के रियान पराग खेलते हैं. रियान अपने दम पर राजस्‍थान की टीम को कई फंसे हुए मैच जिता चुके हैं. हैदराबाद के खिलाफ रियान पराग ने दो छक्‍कों और दो चौकों की मदद से 26 गेंदों पर 42 रन की नाबाद पारी खेली थी. इस शानदार इनिंग के दम पर ही उन्‍होंने मैच में राजस्‍थान की जीत सुनिश्चित की थी.

मैच जीतने की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए रियान पराग ने जीत का रन बनाते ही मैदान पर ही असम का प्रचलित बिहु डांस शुरू कर दिया. रियान का ये डांस वाला वीडियो उस वक्‍त काफी वायरल हुआ था.

Bihu dance fever catching up in the @rajasthanroyals. Well done @ParagRiyan #Dream11IPL

pic.twitter.com/VzmMc6IfWZ

— Voice of Assam (@VoiceOfAxom) October 14, 2020