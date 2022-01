Pro Kabaddi 2021, Dabang Delhi vs U Mumba, Live Streaming: पीकेएल सीजन-8 में 31 जनवरी को दूसरा मैच दबंग दिल्ली (Dabang Delhi) और यू मुंबा (U Mumba) के बीच खेला जाना है. दिल्ली ने इस सीजन 14 में से 8 मैच अपने नाम किए हैं. दिल्ली ने सिर्फ 4 मुकाबले गंवाए हैं और ये टीम अंकतालिका में टॉप पर है. वहीं मुंबई 13 में से 5 मुकाबले जीतकर पांचवें स्थान पर मौजूद है. मुंबई ने इस सीजन 5 ड्रॉ मैच भी खेले हैं.Also Read - Haryana Steelers vs Gujarat Giants PKL, Live Streaming: यहां देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

कब और कहां खेला जाएगा Dabang Delhi और U Mumba के बीच कबड्डी मैच?

दबंग दिल्ली और यू मुंबा के बीच प्रो कबड्डी लीग सीजन-8 का यह मुकाबला बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (Sheraton Grand,Whitefield, Bengaluru) में रात 8:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Dabang Delhi vs U Mumba मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports First, Star Sports Hindi and Star Sports Hindi HD) पर देख सकेंगे.

कहां देखें Dabang Delhi vs U Mumba मैच की live streaming?

प्रो कबड्डी लीग के इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

Dabang Delhi और U Mumba की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Dabang Delhi Full Squad:

रेडर- नवीन कुमार, नीरज नरवाल, सुशांत सेल, अजय ठाकुर, इमाद सेदाघाट निया.

डिफेंडर- मोहित, सुमित, विकास, जीवा कुमार, जोगिंदर सिंह नरवाल, मोहम्मद मलक.

ऑलराउंडर- विजय, बलराम, मंजीत छिल्लर, संदीप नरवाल.

U Mumba Full Squads:

रेडर- अभिषेक सिंह, वी अजीत कुमार, नवनीत, प्रदीप एस, जश्नदीप सिंह, शिवम अनिल, कमलेश.

डिफेंडर- फजल अत्राचली, सुनील सिद्धगावली, अजीत, हरेंद्र कुमार, प्रिंस, रिंकी एचसी, राहुल सेतपाल.

ऑलराउंडर- पंकज, अजिंक्य कापड़े