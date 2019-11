दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अंदर ‘काफी खींचतान और दबाव’ का हवाला देकर 16 नवंबर को अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है.

डीडीसीए के लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बदर दुरेज अहमद ने शुक्रवार को त्यागपत्र मंजूर कर लिया. उन्होंने लगभग दो सप्ताह तक इसे स्वीकार नहीं किया था.

My letter to DDCA Ombudsman Hon’ble Justice B. D. Ahmed in which I have requested him to accept my resignation as DDCA president which he had kept in abeyance and relieve me with immediate effect. @delhi_cricket pic.twitter.com/u8SZZfCCoR

