क्रिकेट मैच से जुड़ी तस्वीर या वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) के एक मैच से जुड़ी फोटो गलत कारणों से फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

पीएसएल 2020 सीजन में कराची किंग्स और पेशावर जालिमी के बीच 21 फरवरी को खेले गए मैच की एक तस्वीर सोशल मीडिया के चक्कर लगा रही है, जिसमें कराची टीम के डगआउट में एक शख्स मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। फैंस ने तुरंत ही इस बात कर ध्यान दिया और ये सवाल उठाए की मैच के दौरान डगआउट में फोन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है।

Like in ALL T20 cricket. The manager/CEO is the only one allowed to have a phone. In this case Tariq.. our CEO is doing work. Here he is organising us Practice times for today. Thanks for your concern. https://t.co/UORGtmMlro

— Dean Jones AM (@ProfDeano) February 22, 2020