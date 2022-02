भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर दीपक चाहर (Deepak Chahar) का नाम ना देखकर कई भारतीय फैंस नए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और टीम मैनेजमेंट पर भड़के हुए हैं।Also Read - India vs West Indies, 1st ODI: Deepak Hooda make his international debut for Team India

चाहर आखिरी बार भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेले गए आखिरी वनडे मैच में नजर आए थे, जहां उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा था लेकिन टीम इंडिया को जीत की रेखा पार नहीं करा सके थे।

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया था और बताया था कि दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) आज के मैच में डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमारी टीम में कुछ कोविड मामले थे, इसलिए हमारे पास कुछ नए चेहरे हैं। दीपक हुड्डा वनडे डेब्यू कर रहे हैं।"

टीम इंडिया ने आज के मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में उतरी प्लेइंग इलेवन में कुल 6 बदलाव किए हैं। केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर, जयंत यादव और जसप्रीत बुमराह की जगह कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज ईशान किशन, ऑलराउंडर दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है।

राहुल जहां निजी कारणों के चलते पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं, वहीं धवन और अय्यर कोविड पॉजिटिव होने की वजह से आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। जबकि बुमराह और यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन चाहर को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं है।