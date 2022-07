चोट के कारण तीन महीने से भी ज्यादा समय से क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) जल्द टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज अमित मिश्रा (Amit Mishra) ने शुक्रवार को चाहर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर बताया कि ये तेज गेंदबाज जल्द मैदान पह वापसी करने के लिए पूरी तरह फिट है.Also Read - MS Dhoni की स्टंपिंग से भी तेज है उनका दिमाग : रॉबिन उथप्पा

मिश्रा ने लिखा, "सीएसके के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है.. वो फिट हैं और बहुत जल्द टीम इंडिया और सीएसके के लिए तैयार होंगे. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक चाहर."

भारत के सीमित ओवर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रीहैब पूरा करने के बाद हाल ही में एक क्लब मैच में खेलते दिखे थे जिसका वीडियो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था.

Good news for CSK’ fans..

He is fit and very soon will be ready for team India and CSK. Wishing you all the very best @deepak_chahar9. pic.twitter.com/GkL7uDh4dI

— Amit Mishra (@MishiAmit) July 29, 2022