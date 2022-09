Deepti Sharma Mankading Out: इग्‍लैंड की महिला टीम के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में गेंदबाज दीप्ति शर्मा द्वारा किए गए मांकडिंग आउट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दीप्ति ने चार्लोट डीन को बार-बार गेंद फेंके जाने से पहले ही नॉन-स्‍ट्राइकर एंड छोड़ने के चलते मांकडिंग आउट किया था. इस मामले में अब इंग्‍लैंड की पुरुष टेस्‍ट टीम के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स भी कूद गए हैं. स्‍टोक्‍स ने इस पूरे प्रकरण में उन्‍हें घसीटे जाने पर हल्‍के फुल्‍के अंदाज में नाराजगी जाहिर की.Also Read - INDw vs ENGw: मांकड़िंग से पहले भारत ने चार्ली डीन को 72 बार दी थी माफी, 73वीं बार में उड़ा दी गिल्लियां

भारतीय महिला टीम ने तीसरा वनडे जीतने के साथ मेजबान देश को तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप कर दिया है. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली टीम को टी20 सीरीज 1-2 से गंवानी पड़ी थी. तीसरे वनडे में दीप्ति शर्मा के मांकडिंग आउट के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है. क्रिकेट जगत में इसे अनैतिक तरीके से किसी क्रिकेटर को आउट करना भी माना जाता है. हालांकि आईसीसी नियमों के तहत ये पूरी से वैध है. Also Read - दीप्ति शर्मा ने कहा- रन आउट करने से पहले चार्ली डीन को दी थी चेतावनी, हेदर नाइट ने लगाया झूठ बोलने का आरोप

Why are people comparing a ball deflecting of my bat to a mankad? pic.twitter.com/LeYEK601mP

— Ben Stokes (@benstokes38) September 26, 2022