नई दिल्ली: दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने गुरुवार को दिवंगत राजनेता और खेल प्रशासक अरूण जेटली की याद में फिरोजशाह कोटला का नमा अरूण जेटली स्टेडियम रखा. रंगारंग समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री जेटली के परिवार की मौजूदगी में अरूण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया. डीडीसीए ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर भी फिरोजशाह कोटला पर नए पवेलियन स्टैंड का अनावरण किया. कोहली हाल में टेस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे सफल कप्तान बने.

Delhi: A pavilion stand of the Arun Jaitley Stadium has been named after Virat Kohli. pic.twitter.com/V8OFzvTJCz

— ANI (@ANI) September 12, 2019