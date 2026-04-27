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Lowest Score in IPL: 8 रन में दिल्ली के उड़े 6 विकेट! DC का शर्मनाक रिकॉर्ड, हेजलवुड-भुवनेश्वर की तूफानी गेंदबाजी से मचा कहर

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी बुरी तरह ढह गई और टीम सिर्फ 8 रन पर 6 विकेट गंवा बैठी. RCB के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे ये लीग के सबसे खराब शुरुआती स्कोर में शामिल हो गया.

Published date india.com Published: April 27, 2026 9:32 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Lowest Score in IPL: 8 रन में दिल्ली के उड़े 6 विकेट! DC का शर्मनाक रिकॉर्ड, हेजलवुड-भुवनेश्वर की तूफानी गेंदबाजी से मचा कहर

Delhi Capitals Lowest Score in IPL: आईपीएल 2026 के एक मुकाबले में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई. टीम ने महज 8 रन पर अपने पहले 6 विकेट गंवा दिए. ये लीग इतिहास के सबसे खराब शुरुआती प्रदर्शनों में गिना जा रहा है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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