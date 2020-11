आईपीएल (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए खेलने वाले नेपाल के युवा लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) कोरोना वायरस (Coronavirus) पॉजिटिव पाए गए हैं. संदीप ने अपने टि्वटर हैंडल पर ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी. Also Read - IPL 2021: केवल मेगा ऑक्शन के जरिए ट्रेंट बोल्ट को हासिल कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स

संदीप को इस सीजन होबार्ट हरीकेन्स ( Hobart Hurricanes) के लिए बिग बैश लीग (Big Bash League 2020) में खेलना था. टूर्नामेंट के शुरू होने में दो सप्ताह का समय बाकी है और संदीप उससे पहले इस घातक वायरस की चपेट में आ गए हैं. फिलहाल वह होम आइसोलेशन में हैं.

Hi Everyone, Greetings to all.

Its my sincere duty to tell you all that I have been tested positive for COVID-19. I had some body aches since Wednesday. But my health is improving a little bit now. If all goes well, I will return to the field again. Keep me in your prayers.🙏

— Sandeep Lamichhane (@Sandeep25) November 27, 2020