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Delhi Capitals Vs Lucknow Super Giants Ipl 2026 Match Result Rizvi Performance Highlights

दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायटंस को 6 विकेट से हराया, समीर रिजवी की शानदार पारी

DC vs LSG IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया, समीर रिजवी की शानदार पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से टीम ने आसान जीत हासिल की.

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DC vs LSG IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायटंस को 6 विकेट से हरा दिया. यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और लखनऊ को 141 रन पर रोक दिया. इसके जवाब में दिल्ली ने 17.1 ओवर में 145 रन बनाकर आसान जीत हासिल कर ली. इस जीत के साथ टीम ने सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की. मैच में दिल्ली के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई.

Highlights दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया, गेंदबाजों और बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन



समीर रिजवी की 70 रन की पारी और स्टब्स की साझेदारी से टीम को आसान जीत मिली



लखनऊ की कमजोर बल्लेबाजी और लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर बनाने में रही नाकाम

लखनऊ की बल्लेबाजी रही कमजोर

लखनऊ की शुरुआत ठीक रही, लेकिन टीम बड़ी पारी नहीं खेल पाई. मिचेल मार्श ने 35 रन और अब्दुल समद ने 36 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया. ऋषभ पंत सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. निकोलस पूरन भी 8 रन ही बना सके. आखिरी ओवरों में टीम जल्दी-जल्दी विकेट गंवा बैठी और 18.4 ओवर में 141 रन पर ऑलआउट हो गई. अगर कुछ बल्लेबाज टिककर खेलते, तो टीम बड़ा स्कोर बना सकती थी.

दिल्ली के गेंदबाजों का कमाल

दिल्ली की जीत में गेंदबाजों का बड़ा रोल रहा. लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा, जिससे लखनऊ के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए. आखिरी ओवरों में तेज विकेट गिरने से लखनऊ की टीम बड़ा स्कोर बनाने से चूक गई. यह दिल्ली की जीत की सबसे बड़ी वजह रही.

रिजवी और स्टब्स ने दिलाई जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जल्दी विकेट गिर गए. लेकिन इसके बाद समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार साझेदारी की. रिजवी ने 47 गेंद में 70 रन बनाए और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. स्टब्स ने 39 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और बिना दबाव के मैच खत्म किया. आखिर में रिजवी ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, जिससे फैंस भी काफी खुश नजर आए.

इस मैच में दिल्ली ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया. गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक टीम संतुलित नजर आई. वहीं लखनऊ को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, खासकर बल्लेबाजी में. छोटे स्कोर की वजह से टीम दबाव में आ गई. आगे के मैचों में उन्हें मजबूत वापसी करनी होगी. दूसरी तरफ दिल्ली इस जीत से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी. अगर टीम इसी तरह खेलती रही, तो इस सीजन में वह प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत दावेदार बन सकती है.

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