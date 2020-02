न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम को फैंस और समीक्षकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सहमालिक पार्थ जिंदल ने स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को सीमित ओवर स्क्वाड से बाहर किए जाने की आलोचना की है। बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2020 सीजन में दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे।

जिंदल ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, “मुझे समझ नहीं आता कि रविचंद्रन अश्विन इस टीम में क्यों नहीं हैं। ऐसा लगता है कि विकेट लेने वाले गेंदबाज संघर्ष कर रहे है, टी20 में कीवी टीम को क्लीन स्वीप करने के बाद न्यूजीलैंड ने साबित किया कि विश्व कप सेमीफाइनल में मिली जीत इत्तेफाक नहीं थी। भारत को विकेट लेने वाले गेंदबाज और एक्स-फैक्टर वाले खिलाड़ी चाहिए।”

Don’t know why @ashwinravi99 is not in this team! There seems to be an aversion to wicket takers! After white washing the kiwis in T20’s the Kiwis showing India that the semi final victory in the World Cup was no fluke. India needs wicket takers and players with X factor

