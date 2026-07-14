CM रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ TT चैंपियनशिप के शुभंकर 'मयूर' का किया अनावरण, जानें कब से शुरू होगी चैंपियनशिप

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. टूर्मानेंट में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (जुलाई, 14, 2026) को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर ‘मयूर’ का अनावरण किया. राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह शुभंकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऊर्जा और विविधता का सजीव प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में 25 देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे. यह हर दिल्लीवासी के लिए गर्व का अवसर है. पूरी दुनिया दिल्ली की खेल भावना, उत्कृष्ट आयोजन क्षमता और आत्मीय मेजबानी की साक्षी बनेगी. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और टेबल टेनिस फेडरेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

आज 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के मैस्कॉट ‘मयूर’ का अनावरण किया। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित यह शुभंकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऊर्जा और विविधता का सजीव प्रतीक है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी अपनी… pic.twitter.com/29qmS2MFmM — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 14, 2026

शुभंकर के अनावरण समारोह पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, ‘दिल्ली को इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को होस्ट करने का अवसर मिला है. सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इको सिस्टम को तैयार करें. हर स्टेडियम में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है. हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं.’

सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को भविष्य में राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार कर रही है. दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पांच ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ विकसित कर रही है. इन केंद्रों में तैराकी, एथलेटिक्स, कुश्ती और टेबल टेनिस जैसी खेल विधाओं को शामिल किया गया है. ये केंद्र केवल प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य के खेल चैंपियनों को तैयार करने के लिए प्रतिभाओं की मजबूत आधारशिला के रूप में भी काम करेंगे.

आशीष सूद ने कहा कि सरकार एक ऐसा माहौल बना रही है जहां खिलाड़ी बनने के इच्छुक हर बच्चे को विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोचिंग, खेल विज्ञान और उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी.