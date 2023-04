शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को मिली पुलिस सुरक्षा, बृजभूषण बोले- 'अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, UP के पहलवान हमें नेताजी कहते हैं'

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई है. दिल्ली पुलिस ने सभी 7 महिला शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा दी है.

पुलिस ने ये सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी है. दिल्ली पुलिस ने सभी 7 महिला शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क भी किया है और अब जल्द ही सभी सात महिला शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज हो सकते हैं.

उधर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. बृजभूषण के खिलाफ भारतीय पहलवानों का एक तबका दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन पहलवानों का समर्थन करने के लिए कई राजनीतिक दल के नेता भी जंतर-मंतर पहुंचे हैं. हालांकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव अब तक वहां नहीं गए हैं.

बृजभूषण ने की अखिलेश की तारीफ

डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जब यह पूछा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जंतर-मंतर पर विरोध करने वाले पहलवानों के पास नहीं गए जबकि कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे, तो बृजभूषण ने इसके लिए सपा प्रमुख की तारीफ की.

उन्होंने कहा, अखिलेश यादव सच जानते हैं. हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं. उत्तर प्रदेश में 80% पहलवान समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले परिवारों से हैं. वे मुझे ‘नेताजी’ कहते हैं, सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं.”