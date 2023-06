POCSO मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीनचिट, लेकिन यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में दायर हुई चार्जशीट

महिला पहलवानों के साथ यौनशोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को गुरुवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में यानी POCSO मामले में क्लीनचिट मिल गई. दिल्ली पुलिस को इस मामले में साक्ष्य नहीं मिले, जिसके पुलिस ने इस मामले को रद्द करने की रिपोर्ट कोर्ट को दी है. यह मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में था. वकील ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई है. पॉक्सो मामले में अब सुनवाई 4 जुलाई को होगी.



इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण और दुराचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है. 6 बालिग पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें धारा 354, 354 A और 354 D के तहत मामले दर्ज हैं. वहीं दिल्ली पुलिस ने विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354 A, 506 तहत चार्ज शीट दाखिल की. राऊज एवेन्यु कोर्ट में पुलिस ने ACMM दीपक कुमार की कोर्ट में यह चार्जशीट दायर की है.

इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के कई नामी पहलवान जंतर-मंतर पर करीब एक महीने तक धरने पर बैठे थे. 21 अप्रैल से शुरू हुए इस धरने में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे बड़ नाम भी शामिल थे.

दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंची. पुलिस चार्जशीट के बंडल लेकर पहुंची है. तकरीबन 1 हजार पन्नों की चार्जशीट है.