मंगलवार को आईपीएल के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) भिड़ेगी. दिल्ली की टीम पिछली बार मुंबई से 4 बार हारी थी. मुंबई के धुरंधरों ने उसे लीग मैचों के अलावा क्वॉलीफायर और फाइनल में भी मात दी थी. इस बार दिल्ली मुंबई से अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकरार होगी. लेकिन मुंबई की टीम भी धाकड़ टीमों में यूं ही नहीं गिनी जाती. उसने अभी तक 3 में से 2 मैच में जीत दर्ज की है. मुंबई ने जिन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की उन दोनों ही मुकाबलों में उसकी हार निश्चित दिख रही थी लेकिन मैच के अंतिम 4 ओवरों में उसने यह दो-दो बार दिखा दिया कि उसे चैंपियन टीम यूं ही नहीं माना जाता. Also Read - IPL 2021, CSK vs RR, Live Score and Updates: मनन वोहरा 14 रन बनाकर आउट

दूसरी ओर दिल्ली की बात करें तो वह अपने पिछले तीन मुकाबले मुंबई में खेलकर आ रही है. इस सीजन चेन्नई के मैदान पर यह उसका पहला मुकाबला होगा, जबकि मुंबई की टीम ने अपने पिछले तीनों मुकाबले इसी मैदान पर खेले हैं. ऐसे में मुंबई के पास यह अडवान्टेज जरूर होगा कि वह यहां की परिस्थितियों के साथ बेहतर तालमेल बना चुकी होगी. Also Read - MS Dhoni का आज बतौर कप्‍तान 200वां मैच, इस क्रिकेटर के नेतृत्‍व में भी चेन्‍नई के लिए खेल चुके हैं माही

हालांकि दिल्ली की टीम यहां चेन्नई और पंजाब को हराकर आई है. हालांकि राजस्थान के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन दिल्ली की बैटिंग लाइनअप अब सेट दिख रहा है. उसके ओपनर पृथ्वी शॉ और शिखर धवन उम्दा फॉर्म में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा मिडल ऑर्डर में अब उसके पास कप्तान रिषभ पंत के अलावा स्टीव स्मिथ और मार्कस स्टोइनिस का भी सात है, उसके लोअर मिडल ऑर्डर में ललित यादव भी अपनी जगह मजबूती से पक्की करते दिख रहे हैं. चेन्नई की धीमी विकेट पर वह अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन को मौका दे सकती है, जबकि तेज गेंदबाजी में उसके पास कगिसो रबाडा, आवेश खान और एनरिच नोखिया तैयार होंगे. मुंबई की टीम अपने प्लेइंग XI से यहां कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगी. Also Read - Daniel Vettori नहीं मानते Shivam Dube को ऑलराउंडर, 'किसी भी विभाग में खुद को साबित नहीं कर पाए'

हेड टू हेड (DC vs MI, Head to Head)

दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक कांटे की टक्कर रही है. साल 2020 से पहले दोनों टीमें जीत-हार के अंतर में 12-12 की बराबरी पर थीं. लेकिन मुंबई की टीम ने पिछले सीजन उसे चारों मैचों में चारों खाने चित कर जीत-हार का यह रिकॉर्ड 16-12 कर दिया. अब दिल्ली की टीम एक बार फिर इस रिकॉर्ड में सुधार करने को बेकरार होगी.

टॉस: इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा.

मैच टाइम: शाम 7.30 बजे

स्थान: एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, DC vs MI)

विकेटकीपर: क्विंटन डिकॉक, रिषभ पंत (VC)

बल्‍लेबाज: शिखर धवन (C), पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव

ऑलराउंडर: क्रिस वॉक्स

गेंदबाज: ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर, आवेश खान

दिल्ली कैपटिल्स की संभावित टीम (DC Predicted XI)

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत (c), मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, क्रिस वॉक्स, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आवेश खान, अमित मिश्रा

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (MI Predicted XI)

रोहित शर्मा (c), क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, एडम मिल्ने, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बाउल्ट

