युवा देवदत्‍त पडीक्‍कल (Devdutt Padikkal) को इस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डेब्‍यू करने का मौका दिया. पहले चार मुकाबलों में तीन अर्धशतक जड़कर पडीक्‍कल भारतीय क्रिकेट में एकाएक आकर्षण का केंद्र बन गए हैं. क्रिकेट पंडित पडीक्‍कल के जल्‍द ही भारत की तरफ से खेलने की भविष्‍यवाणी भी कर चुके हैं. हाल ही में युवराज सिंह ने पडीक्‍कल को सोशल मीडिया पर छक्‍का लगाने का चैलेंज दिया, जिसपर इस सलामी बल्‍लेबाज ने मजेदार जवाब दिया. Also Read - IPL 2020: छाप छोड़ते देवदत्त पडीक्कल, 3 मैचों में अर्धशतक जड़ बनाया ये रिकॉर्ड

राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ देवदत्‍त पडीक्‍क्‍ल ने 45 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस दौरान उन्‍होंने कप्‍तान विराट कोहली 72(53) के साथ मिलकर 99 रन की अहम साझेदारी बनाई। इस पारी के दम पर ही बैंगलोर ने मैच में आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। Also Read - IPL 2020: दुबई पहुंचे स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स; 6 दिन क्वारेंटीन के बाद राजस्थान से जुड़ेंगे

युवराज सिंह ने मैच के बाद ट्विटर पर लिखा, “फॉर्म टेंपरेरी चीज है जबकि क्‍लास हमेशा बनी रहती है. मैंने विराट कोहली को बीते आठ सालों में आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा है. पडीक्कल देखते हुए काफी अच्‍छे लग रहे हैं. मुझे पडीक्‍कल के साथ बल्‍लेबाजी करने की जरूरत है ताकि देख सकूं कि कौन ज्‍यादा लंबे शॉट लगा सकता है.” Also Read - LIVE IPL Cricket Score MI vs SRH: डी कॉक के अर्धशतक और क्रुणाल के 4 गेंदों पर 20 रन के दम पर मुंबई ने हैदराबाद को दिया 209 रन का लक्ष्य

Not competing with you paji. 😛 Learnt the flick from you. Always wanted to bat with you. Let’s go!🤩 https://t.co/dpGkmpLBfJ

— Devdutt Padikkal (@devdpd07) October 3, 2020