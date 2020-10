Also Read - IPL 2020: चोटिल अमित मिश्रा की जगह दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड में शामिल हुआ कर्नाटक का ये लेग स्पिनर

View this post on Instagram

Happy people 🎈 Sharing some happy moments from my first match Congratulations to the team @royalchallengersbangalore 👏🏻❤️