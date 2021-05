इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021 Postponed) में बीते दो दिनों से एक के बाद एक आए कोविड- 19 (Covid- 19) के मामलों के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. इन दिनों देश इस घातक वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जिसने देश में आपातकाल जैसे गंभीर हालात बना दिए हैं. मंगलवार को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) ने इस लीग को स्थगित करने का ऐलान किया. इसके बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने भी कहा कि इस लीग से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. Also Read - IPL 2021 Suspend होने से फंसा BCCI, टीम इंडिया के बेहद व्‍यस्‍त शेड्यूल के बीच अब बचे हैं केवल ये विकल्‍प

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में जय शाह ने कहा, ‘कोविड- 19 की वर्तमान स्थिति पर सभी की नजरें थीं और बीसीसीाई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल (IPL GC) ने इसे फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है.’ Also Read - अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ IPL 2021 सीजन; बीसीसीआई ने किया ऐलान

