साल 2006 में टीम इंडिया के लिए पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के के 16 साल बाद विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राजकोट टी20 में करियर का पहला अर्धशतक लगाया.Also Read - राजकोट में भारत ने रच दिया इतिहास, मेहमान टीम 'शर्मसार', अब तीसरे मैच में 'फैसला'

सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया मुश्किल में आ गई जब मात्र 81 रन पर टीम के चार शीर्ष क्रम बल्लेबाज आउट हुए. Also Read - टीम में जगह बरकरार नहीं रख पाएंगे Rishabh Pant!

चार विकेट गिरने के बाद कार्तिक ने एक और शानदार निचले क्रम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 65 रन जोड़े और टीम इंडिया को 169 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका अदा की. Also Read - IND vs SA T20 Score, 4th Match: 87 रन पर ढेर हुई दक्षिण अफ्रीका टीम, टीम इंडिया ने 82 रन से जीता मैच

कार्तिक ने आईपीएल 2022 के दौरान अपनाई फिनिशर की भूमिका को बरकरार रखते हुए 27 गेंदो पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 55 रनों की धमाकेदार पारी खेली. जिसने चौथे टी20 में भारत को 82 रन से मिली जीत की नींव रखी.

राजकोट टी20 में कार्तिक की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने इस खिलाड़ी को साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह देने की मांग की है.

People used to laugh when Dinesh Karthik made statements about wanting to make a comeback in the national team Same people are praising him now pic.twitter.com/TEoT53P3w0

Dinesh Karthik was part of India’s first ever T20i game. He was Man Of The Match in that game which was against South Africa, after that been in and out of the team. Today after 16 years he registers his maiden T20i fifty against the same opponent.

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 17, 2022