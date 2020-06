भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik), आज 1 जून 2020 को अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। निदाहास ट्रॉफी फाइनल में छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाने वाले कार्तिक को फैंस के साथ क्रिकेट जगत से भी शुभकामनाएं मिली। Also Read - विराट कोहली जल्‍द ही टिक-टॉक पर कर सकते हैं डेब्‍यू, अश्विन से इंस्‍टाग्राम चैट के दौरान दिया हिंट

शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, केएल राहुल और कुलदीप यादव ने अपने साथी खिलाड़ी को जन्मदिन की बधाई दी। Also Read - पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की पारी ने किसी भी गेंदबाजी अटैक के सामने बल्लेबाजी करने का विश्वास दिया : कोहली

साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से भारत के लिए डेब्यू करने वाले कार्तिक ने 94 वनडे मैचों में 1,752 रन बनाए हैं। जबकि भारत के लिए खेले 26 टेस्ट मैचों में कार्तिक के नाम 1,025 रन हैं। और 32 टी20 मैचों में उन्होंने 399 रन बनाए हैं।

Happy birthday, DK. May you be blessed with good health and happiness! Great things await you this year, my friend. Stay safe. @DineshKarthik pic.twitter.com/B2ORGqbchw — Suresh Raina (@ImRaina) June 1, 2020

Happy birthday @DineshKarthik Bless you.. have a good one — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 1, 2020

Many more happy returns of the day @DineshKarthik , have a great day and beyond. — Ashwin (During Covid 19) (@ashwinravi99) June 1, 2020

Happy Birthday @DineshKarthik bhai. Have a lovely day. Wishing you good health and happiness. pic.twitter.com/TuLtpIVtca — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) June 1, 2020

Happy Birthday Dino. Hope you have a great one with the fam. Cheers and god bless. @DineshKarthik — K L Rahul (@klrahul11) June 1, 2020

टी2 अंतरराष्ट्रीय के अलावा कार्तिक इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। 2018 के आईपीएल सीजन में कार्तिक को गौतम गंभीर की जगह केकेआर का नया कप्तान बनाया गया था।