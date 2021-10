चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराकर चौथा खिताब जीता है। इस जीत के बाद कई दूसरे देश की टीमों ने सीएसके को बधाई दी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है हालांकि उन्होंने अपने शुभकामना वाले पोस्ट में अपने ही देश के प्रमुख बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) का नाम शामिल नहीं किया, जिसके बाद पूर्व गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने बोर्ड को करारा जवाब दिया।Also Read - IPL 2021: आईपीएल जीतने पर बीच मैदान साक्षी ने लगाया MS Dhoni को गले, वायरल हुई Pics

सीएसए ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सीएसके की जीत के लिए स्क्वाड में शामिल तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) को बधाई दी लेकिन फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डु प्लेसिस और स्पिन गेंदबाज इमरान ताहिर (Imran Tahir) को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया। ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले कई सीजन से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं लेकिन टी20 विश्व कप के लिए चुने गए दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं मिली है।

डु प्लेसिस ने सीएसए के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट किया ‘सही में’। वहीं स्टेन ने लिखा, “ये अकाउंट कौन चला रहा है। जहां तक मुझे पता है फाफ ने अभी संन्यास नहीं लिया है, ना ही इमरान ने, दोनों खिलाड़ियों ने सीएसए को अपनी सेवाएं दी है और उनका नाम भी जिक्र नहीं किया गया? वाहियात।”

फैंस के साथ दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के विरोध के बाद सीएसए ने अपनी पोस्ट के कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद स्टेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक पोस्ट किया।

CSA now blocked the comments section.

Here’s some advice.

Do the right thing.

Delete the post and add all the men involved, save yourself the embarrassment and ridicule.

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) October 16, 2021