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Donald Trump Envoy Asks Fifa To Replace Iran With Italy At 2026 World Cup Says Report

डॉनल्ड ट्रंप ने फीफा को दी सलाह- वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को करो शामिल: रिपोर्ट

आगामी फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होना है. टूर्नामेंट में ईरान के ग्रुप मैच अमेरिका में शेड्यूल हैं और ईरान इस देश से युद्ध के हालात में खेलना नहीं चाहता है.

फीफा वर्ल्ड कप @@FIFAWorldCup से

अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ छिड़े युद्ध में बले सीजफायर हो गया हो लेकिन दोनों पक्षों में अभी तक सुलह होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं. इस बीच अमेरिका ने फीफा से आगामी फीफा वर्ल्ड में ईरान की बजाए इटली को शामिल करने को कहा है. इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं. ईरान ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वॉलीफाई किया है. यह लगातार चौथी बार है, जब उसकी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में क्वॉलीफाई किया है. फीफा ने ईरान के तीन ग्रुप मैचों का मेजबान अमेरिका को बनाया है, जिसके लिए ईरान अमेरिका से लड़ाई के बाद तैयार नहीं है.

ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के एक स्पेशल दूत ने कथित तौर पर ईरान की जगह इटली को रखने को कहा है. यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में पोप लियो (14वें) पर टिप्पणी करने के बाद कही है. ट्रंप ने पोप लियो पर यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी और ईरान में युद्ध के विरोध को लेकर तीखा हमला किया है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पहले अमेरिकी पोप पर ‘अपराध के मामले में कमजोर और विदेश नीति के लिए बहुत खराब’ होने का आरोप लगाया. इसकी सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत द्वारा इटली को ईरान की जगह फीफा वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने की मांग ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच खराब हुए रिश्ते सुधारने की कोशिश है. बता दें फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून से हो रही है, जिसका फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा.

एक रिपोर्ट में यूएस के विशेष दूत पाओलो जम्पोली के हवाले से कहा गया, ‘मैंने ट्रंप और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को सुझाव दिया है कि वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल किया जाए. मैं इटली का रहने वाला हूं, और यूएस के टूर्नामेंट में अजुरी को देखना एक सपना होगा. चार खिताब के साथ, उनके पास शामिल होने को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड है.’

फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार, कोई पूर्व विश्व चैंपियन लगातार तीसरी बार क्वॉलीफाई नहीं कर पाया है. इटली प्ले-ऑफ में बोस्निया और हर्जेगोविना से पेनल्टी में हार कर वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलीफाई करने से चूक गया था. विश्व चैंपियन रह चुकी लगातार तीन बार इवेंट के लिए क्वॉलीफाई करने से चूकने वाली पहली टीम बन गई है.

इस बीच, ईरान ने लगातार चौथे विश्व कप के लिए क्वॉलीफाई किया, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद, उन्होंने फीफा से टीम के तीन ग्रुप मैच यूएस से मेक्सिको शिफ्ट करने का अनुरोध किया है. इससे पहले, जब फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि ईरान का 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए स्वागत है.

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बाद में, ईरान के खेल मंत्री अहमद डोनयामाली ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के देश पर एयरस्ट्राइक के बाद ईरान 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकता. जवाब में, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि ‘ईरान नेशनल सॉकर टीम का वर्ल्ड कप में वेलकम है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि अपनी जान और सुरक्षा के लिए वहां होना सही है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद.’

(एजेंसी: आईएएनएस)