FIFA World Cup 2026: 52 साल बाद डीआर कांगो ने रचा इतिहास, शानदार जीत से नॉकआउट में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026: डीआर कांगो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उज्बेकिस्तान को हराकर 52 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की. पहली बार टीम ने नॉकआउट स्टेज में भी अपनी जगह बनाई.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 28, 2026, 10:20 PM IST
FIFA World Cup 2026: 52 साल बाद डीआर कांगो ने रचा इतिहास, शानदार जीत से नॉकआउट में बनाई जगह
FIFA World Cup 2026 (Image: IANS)
  • 52 साल बाद डीआर कांगो ने इतिहास रचा
  • उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट पहुंचा
  • योएन विसा ने दो शानदार गोल दागे
  • अब इंग्लैंड से होगी बड़ी नॉकआउट टक्कर

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे उसके प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे. टीम ने ग्रुप मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर 52 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की. इस जीत के साथ डीआर कांगो ने पहली बार नॉकआउट स्टेज में भी जगह बना ली. टीम के लिए योएन विसा ने दो शानदार गोल किए, जबकि फिस्टन मेयेले ने एक गोल दागकर जीत को पक्का किया. दूसरी ओर, इस हार के बाद उज्बेकिस्तान का टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया.

उज्बेकिस्तान ने की तेज शुरुआत

मैच की शुरुआत उज्बेकिस्तान ने काफी आक्रामक अंदाज में की. खेल शुरू होने के सिर्फ 20 सेकंड बाद ही टीम ने गोल करने का मौका बनाया, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से वह गोल मान्य नहीं हुआ. इसके बाद 10वें मिनट में एल्डोर शोमुरोदोव ने शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. पहले हाफ में डीआर कांगो ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन नाथनेल म्बुकू का गोल फाउल के कारण रद्द कर दिया गया. पहले हाफ के अंत तक उज्बेकिस्तान 1-0 से आगे बना रहा.

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दूसरे हाफ में बदला पूरा मैच

दूसरे हाफ में डीआर कांगो ने शानदार वापसी की. शुरुआत में उज्बेकिस्तान ने अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मौका चूक गया. इसके बाद डीआर कांगो ने लगातार दबाव बनाया. 68वें मिनट में टीम को पेनल्टी मिली, जिसे योएन विसा ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद 78वें मिनट में मेस्चैक एलिया के शॉट पर फिस्टन मेयेले ने गोल करके टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी. इससे मैच पूरी तरह डीआर कांगो के पक्ष में चला गया.

विसा ने दो गोल कर दिलाई यादगार जीत

इंजरी टाइम में योएन विसा ने बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके मैच का स्कोर 3-1 कर दिया. यह उनका दूसरा गोल था और इसी के साथ डीआर कांगो की ऐतिहासिक जीत तय हो गई. टीम ने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहते हुए पहली बार नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया. इस जीत ने 52 साल का इंतजार खत्म कर दिया और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई.

अब इंग्लैंड से होगी बड़ी टक्कर

डीआर कांगो अब राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का सामना करेगा. यह मुकाबला 1 जुलाई को अटलांटा में खेला जाएगा. टीम का आत्मविश्वास इस जीत के बाद काफी बढ़ गया है और खिलाड़ी अगले मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. वहीं, उज्बेकिस्तान की टीम ग्रुप में सबसे नीचे रहने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई. अब सभी की नजरें डीआर कांगो और इंग्लैंड के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले पर रहेंगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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