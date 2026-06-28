FIFA World Cup 2026: 52 साल बाद डीआर कांगो ने रचा इतिहास, शानदार जीत से नॉकआउट में बनाई जगह

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे उसके प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे. टीम ने ग्रुप मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर 52 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की. इस जीत के साथ डीआर कांगो ने पहली बार नॉकआउट स्टेज में भी जगह बना ली. टीम के लिए योएन विसा ने दो शानदार गोल किए, जबकि फिस्टन मेयेले ने एक गोल दागकर जीत को पक्का किया. दूसरी ओर, इस हार के बाद उज्बेकिस्तान का टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया.
मैच की शुरुआत उज्बेकिस्तान ने काफी आक्रामक अंदाज में की. खेल शुरू होने के सिर्फ 20 सेकंड बाद ही टीम ने गोल करने का मौका बनाया, लेकिन ऑफसाइड होने की वजह से वह गोल मान्य नहीं हुआ. इसके बाद 10वें मिनट में एल्डोर शोमुरोदोव ने शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. पहले हाफ में डीआर कांगो ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन नाथनेल म्बुकू का गोल फाउल के कारण रद्द कर दिया गया. पहले हाफ के अंत तक उज्बेकिस्तान 1-0 से आगे बना रहा.
दूसरे हाफ में डीआर कांगो ने शानदार वापसी की. शुरुआत में उज्बेकिस्तान ने अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मौका चूक गया. इसके बाद डीआर कांगो ने लगातार दबाव बनाया. 68वें मिनट में टीम को पेनल्टी मिली, जिसे योएन विसा ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद 78वें मिनट में मेस्चैक एलिया के शॉट पर फिस्टन मेयेले ने गोल करके टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी. इससे मैच पूरी तरह डीआर कांगो के पक्ष में चला गया.
इंजरी टाइम में योएन विसा ने बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके मैच का स्कोर 3-1 कर दिया. यह उनका दूसरा गोल था और इसी के साथ डीआर कांगो की ऐतिहासिक जीत तय हो गई. टीम ने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहते हुए पहली बार नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया. इस जीत ने 52 साल का इंतजार खत्म कर दिया और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई.
डीआर कांगो अब राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का सामना करेगा. यह मुकाबला 1 जुलाई को अटलांटा में खेला जाएगा. टीम का आत्मविश्वास इस जीत के बाद काफी बढ़ गया है और खिलाड़ी अगले मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. वहीं, उज्बेकिस्तान की टीम ग्रुप में सबसे नीचे रहने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई. अब सभी की नजरें डीआर कांगो और इंग्लैंड के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले पर रहेंगी.
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