टी20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के अनुभवी ओपनर क्रिस (Chris Gayle) लेग दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ 16 रन बनाते ही डेविड वॉर्नर (David Warner) के एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे. गेल इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 13) में इस बार किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) की ओर से खेलेंगे. किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) आज आईपीएल 2020 के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे.

आईपीएल में 6 सेंचुरी जड़ चुके हैं गेल

गेल आईपीएल के 125 मैचों में अब तक 4484 रन बना चुके हैं जिसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक शामिल है. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन रहा है. बतौर ओवरसीज खिलाड़ी आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने अब तक सबसे अधिक रन बनाए हैं. वॉर्नर के नाम 126 मैचों में कुल 4706 रन दर्ज है. इसके बाद गेल का नंबर आता है.

आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने की बात करें तो गेल ओवरऑल छठे बल्लेबाज हैं. गेल से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli 5,412 रन, 177 मैच), चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina 5,368 रन, 193मैच), रोहित शर्मा (Rohit Sharma 4,898 रन 188 मैच) और सनराइजर्स हैदराबाद के वॉर्नर ( SRH 4,706 रन 126 मैच) और दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन (Shikhar Dhawan 159 मैच, 4579 रन) आगे हैं.

केएल राहुल 2000 रन से 23 रन दूर

दूसरी ओर, पहली बार आईपीएल में कप्तानी को तैयार किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) आईपीएल में अपने 2000 रन से सिर्फ 23 रन दूर हैं. राहुल यदि दिल्ली के खिलाफ 23 रन बना लेते हैं तो वह आईपीएल में 2000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 20वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab Full Squad 2020):

केएल राहुल (कप्तान), हरप्रीत बरार, इशान पोरेल, मनदीप सिंह, जिमी नीशम, तजिंदर सिंह, क्रिस जॉर्डन, करुण नायर, दीपक हूडा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मुजीब उर रहमान, सरफराज खान, शेल्डन कॉट्रेल, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, दर्शन नलकंडे, निकोलस पूरन, क्रिस गेल, मुरुगन अश्विन, जगदीश सूचित, कृष्णप्पा गौतम, हार्डस विलजोएन, सिमरन सिंह.