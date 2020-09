Load More

LIVE IPL SCORE, KKR vs SRH Updates: आईपीएल 2020 में आज कोलकाता नाइटराइडर्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) से है. दोनों ही टीमें इस सीजन का अपना पहला मुकाबला गंवा चुकी हैं. ऐसे में अबू धाबी में दिनेश कार्तिक और डेविड वार्नर (Dinesh Karthik vs David Warner) की टीमें जीता का खाता खोलने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष आज के मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.

आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान डेविड वार्नर के प्‍लेइंग इलेवन पर सवाल उठे थे. मैनेजमेंट ने मोहम्मद नबी जैसे ऑलराउंडर को बाहर रखा. उनकी जगह खेलने उतरे मिशेल मार्श चोटिल होने की वजह से ना तो गेंदबाजी ठीक से कर सके और ना ही बल्लेबाजी. मार्श अब टूर्नामेंट से बाहर हैं और उनकी जगह जेसन होल्डर ने ली है.

वहीं, कोलकाता के पिछले मैच में करीब 200 रन के स्कोर का पीछा करते हुए प्रमुख बल्लेबाज इयोन मोर्गन और आंद्रे रसेल को पांचवें और छठें नंबर पर भेजने का फैसला आश्चर्यजनक था. ऐसे में इन दोनों में से जो टीम अपनी गलतियों को सुधारती है वहीं मैच अपने नाम करने में सफल रहेगी.