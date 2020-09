Load More

IPL 2020 Live SCORE, RR vs CSK Updates and Latest News: आईपीएल 2020 के चौथे मुकाबले में आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की भिड़ंत राजस्‍थान रॉयल्‍स से होने जा रही है। कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला मैच जीत चुकी है। वहीं, स्‍टीव स्मिथ के रॉयल्‍स आज अपने आईपीएल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। Also Read - CSKvsRR: संजू सैमसन ने की धोनी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई, 19 गेंदों में बना डाला जबरदस्त रिकॉर्ड

राजस्‍थान की टीम बिना अपने स्‍टार ऑलराडंडर बेन स्‍टोक्‍स के ही इस टूर्नामेंट में खेलेगी। उनकी वापसी को लेकर अबतक फ्रेंचाइजी के पास कोई सूचना नहीं है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्‍लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) भी पहले मैच से बाहर ही रहेंगे। वो अपने परिवार के साथ अलग से आए हैं और उन्हें दुबई में 36 घंटे अनिवार्य पृथकवास में रहना होगा. Also Read - इयोन मोर्गन बोले- मैं KKR में आंद्रे रसेल का निभाउंगा भरपूर साथ, टीम के पास है कई...

Rajesthan Royals Vs Chennai Supar Kings IPL 2020 Live Updates and Latest News: Also Read - IPL 2020: युवा ओपनर देवदत्त पडीक्कल बोले-डेब्यू की खबर सुनते ही नवर्स हो गया था

राजस्थान रॉयल्स का स्‍क्‍वाड: स्टीव स्मिथ (कप्तान), जोस बटलर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशेन थॉमस, एंड्रयू टाई, डेविड मिलर, टॉम कर्रन, अनिरूद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल, रियान पराग, वरुण एरोन, शशांक सिंह, अनुज रावत,महिपाल लोमरोर, मयंक मार्कंडेय.

चेन्नई सुपरकिंग्स का स्‍क्‍वाड: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), मुरली विजय, अंबाती रायुडू, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, एन जगदीशन, के एम आसिफ, मोनू कुमार, आर साइ किशोर, रूतुराज गायकवाड़, कर्ण शर्मा.