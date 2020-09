Load More

LIVE IPL SCORE, RR vs KXIP: आईपीएल 2020 के नौंवें मुकाबले में आज राजस्‍थान रॉयल्‍स और किंग्‍स इलेवन पंजाब के बीच घमासान देखने को मिलेगा. राजस्‍थान की टीम के पास इस मुकाबले में जोस बटलर भी हैं. ऐसे में स्‍टीव स्मिथ की कप्‍तानी वाली यह टीम नई ऊर्जा से भरी हुई है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष राजस्‍थान और पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले का पल पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. Also Read - RR vs KXIP Dream11 Team Prediction IPL 2020: जोस बटलर की वापसी से पंजाब के खिलाफ इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकता है राजस्थान

Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab, Live Cricket Score Also Read - IPL 2020: राजस्थान रॉयल्स को बड़ी राहत, अक्टूबर में टीम से जुड़ेंगे बेन स्टोक्स

किंग्‍स इलेवन पंजाब के कप्‍तान केएल राहुल ने अपने पिछले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आतिशी शतक जड़ा था. ऐसे में इनफॉर्म राहुल और मयंक अग्रवाल अपनी फ्रेंचाइजी का बैक टू बैक दूसरी जीत दिलाना चाहेंगे. Also Read - Dream11 IPL 2020 Prediction, RR vs CSK: राजस्थान और चेन्नई की टीमें इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं

IPL 2020, RR vs KXIP, Live Updates

किंग्स इलेवन पंजाब स्क्वाड:

मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर / कप्तान), निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, करुण नायर, सरफराज खान, जेम्स नीशम, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गेल, मंदीप सिंह, मनदीप सिंह जॉर्डन, कृष्णप्पा गौथम, दीपक हुड्डा, हार्डस विलोजेन, जगदीश सुचित, ईशान पोरेल, मुजीब उर रहमान, तजिंदर सिंह, दर्शन नालकंडे, अर्शदीप सिंह, सिमरन सिंह, हरप्रीत बरार।

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड:

यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रॉबिन उथप्पा, राहुल तेवतिया, रियान पराग, टॉम कर्रन, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, डेविड मिलर, वरुण एरोन, अनिरुद्ध जोशी, मनन वोहरा, अंकित राजपूत, एंड्रयू टाय, शशांक सिंह, महिपाल लोमरोर, ओशेन थॉमस, मयंक मारकंडे, अनुज रावत, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह।