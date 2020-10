IPL 2020 MI vs SRH : रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 34 रन से हराकर आईपीएल 2020 (IPL 2020) में अपनी चौथी जीत दर्ज की. इस जीत से मुंबई के 6 अंक हो गए और वह आठ टीमों के प्वाइंटस टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. मुंबई के 5 विकेट पर बनाए गए 208 रन के जवाब में डेविड वॉर्नर (David Warner) की सनराइजर्स हैदराबाद टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी. Also Read - MI vs SRH: रोहित शर्मा बल्‍ले से रहे फ्लाॅप, फिर भी कर दी सुरेश रैना के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

आइए जानते हैं मुंबई की जीत के 5 कारण:

डी कॉक की अर्धशतकीय पारी

कप्तान रोहित शर्मा का विकेट पहले ओवर में गंवाने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने पारी को संभाला. डी कॉक की 67 रन की शानदार पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में विकेट 5 विकेट पर 208 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. डी कॉक शुरू में संभलकर खेल रहे थे और उन्हें पारी की सातवें ओवर में जीवनदान मिला जब अब्दुल समद की गेंद पर सीमा रेखा के पास खड़े मनीष पांडे के हाथ से टकराकर छह रनों के लिए चली गई. उन्होंने हालांकि समद के अगले ओवर में छक्का और चौका लगा कर अपने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए. डी कॉक ने मौजूदा लीग में अपना पहला अर्धशतक लगाया.

क्रुणाल पांडया ने 500 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन

मुंबई इंडियंस के लिए क्रुणाल पांडया (Krunal Pandya) ने 4 गेंद में नाबाद 20 रन की पारी खेली. उन्होंने 20वें ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर दो छक्के और दो चौके लगाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया. शारजाह के इस छोटे मैदान में लगातार 7वीं पारी में 200 से अधिक का स्कोर बना है.

इशान किशन के साथ तीसरे विकेट पर 78 रन जोड़े

डी कॉक ने बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान किशन (Ishan Kishan) के साथ तीसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी की. इशान ने 23 गेंद पर 31 रन की पारी खेली. उन्होंने एक चौका और दो छक्के लगाए.

राशिद खान और नटराजन ने की बेहतरीन गेंदबाजी

यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले टी नटराजन (T Natrajan) और लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने कसी हुई गेंदबाजी की. राशिद ने 4 ओवर में 22 रन खर्च कर एक विकेट लिए वहीं नटराजन ने अपने चार ओवर के कोटे में 29 रन दिए. हालांकि कोई सफलता नहीं मिली.

पेसर संदीप शर्मा ने हिटमैन को आउट कर बनाया दबाव

तेज गेंदबाज संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करा दिया. इससे मुंबई को अच्छी शुरुआत नहीं मिली. हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने इसके बाद मुंबई के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया.