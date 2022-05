GT vs MI Dream11 Prediction गुजरात टाइटंस आईपीएल (IPL 2022) के प्‍लेऑप में जगह बनाने से महज एक जीत दूर है। शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान हार्दिक पांड्या की टीम इस सीजन टॉप-4 में स्‍थायी रूप से अपनी जगह पक्‍की करने वाली पहली पहली टीम बन सकती है। ऐसा करने के लिए उन्‍हें रोहित शर्मा एंड कंपनी को हराना होगा। 10 मैचों में आठ जीत दर्ज कर चुकी गुजरात फ्रेंचाइजी ने इस साल ही आईपीएल में डेब्‍यू किया है। इतनी धमाकेदार शुरुआती की उम्‍मीद शायद ही किसी क्रिकेट पंडित ने गुजरात से की होगी। उधर, मुंबई को पिछले मैच में सीजन की पहली जीत नसीब हुई। अब देखना होगा कि अपने दूसरे मैच में मुंबई जीत के सिलसिले को बरकरार रख पाएगी या नहीं।Also Read - DC vs SRH IPL 2022, May 5: क्या दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? वीडियो देखो | Watch Prediction Video

मेरी ड्रीम11 टीम (Dream11 Team Prediction)

बल्‍लेबाज: सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, डेविड मिलर, ईशान किशन

ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या,

विकेटकीपर: रिद्धिमान साहा

गेंदबाज: मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय

गुजरात टाइटंस के संभावित-11 (Gujarat Titans Dream11 Team)

शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रदीप सांगवान/यश दयाल।

मुंबई इंडियंस के संभावित-11 (Mumbai Indians Dream11 Team)

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), टिम डेविड, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, ऋतिक शौकीन, डेनियल सैम्स, कुमार कार्तिकेय, रिले मेरेडिथ, जसप्रीत बुमराह