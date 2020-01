Dream11 Prediction

India vs New Zealand, 3rd T20I, Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips IND vs NZ Match at Seddon Park in Hamilton

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्‍टन में खेला जाना है। भारतीय टीम सीरीज पर कब्‍जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं, मेजबान न्‍यूजीलैंड यह प्रयास करेगा कि वो जीत दर्ज कर सीरीज एकतरफा होने से बचा सके।

मैैैच का समय: 12:30

कप्‍तान: रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल और विराट कोहली।

उपकप्‍तान: कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन और केएल राहुल।

विकेटकीपर: केएल राहुल (कप्‍तान), टिम सेफर्ट

ऑलराउंडर्स: मिशेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा।

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, स्कॉट कुगलेइजन।

My Dream11 Team, India vs New Zealand

केएल राहुल (कप्‍तान, विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केन विलियमसन, शिवम दुबे, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ईश सोढ़ी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद शमी,शमी,ब्‍लेयर टिकर

Predicted XI

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्‍तान), श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद शमी, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह।

न्‍यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन (कप्तान), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, रॉस टेलर, टिम सीफर्ट, मिचेल सैंटनर, स्कॉट कुगलेजन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी और हैमिश बेनेट.

